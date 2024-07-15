«Вечерняя Москва»: коучи-мошенники обычно демонстрируют в соцсетях атрибуты красивой жизни

Многие коучи и бизнес-тренера, продающий свои услуги в Сети, на проверку оказываются обыкновенными мошенниками. Нужно быть внимательнее, чтобы не попасться на их удочку, передала «Вечерняя Москва».

Продвигая свои продукты, коучи-мошенники часто используют специфическую терминологию: от них можно услышать такие слова, как «инсайт», «мотивация», «саморазвитие», «зона комфорта» и другие. Чтобы убедить пользователей в своей успешности, они демонстрируют в социальных сетях атрибуты роскошной жизни: дорогие часы, сумки, украшения, наряды, автомобили, поездки в Дубай и другие зарубежные города, а также роскошную недвижимость.

Коучи утверждают, что всего этого можно добиться, следуя их советам. Однако недобросовестные наставники не упоминают, что многие «инновационные» рекомендации можно легко найти в свободном доступе. Следовательно, их продукт не так уникален, как они его преподносят. Кроме того, такие инфобизнесмены могут создавать вокруг себя сообщества, проводить совместные мероприятия с «коллегами по цеху» или продавать одновременно несколько курсов в разных областях (например, бизнес, психология и похудение), создавая видимость универсальных специалистов.