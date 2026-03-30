«Вечерняя Москва»: кормление голубей может обернуться штрафом

Кормление голубей может стать причиной для денежного взыскания. Такое нарушение нередко рассматривают как несанкционированное размещение отходов потребления, передала «Вечерняя Москва» .

Среди вероятных последствий — штраф до 3000 рублей, который при повторении нарушения увеличивается до 5000 рублей.

«Надо также понимать, что нельзя кормить голубей чем попало. Благими, казалось бы, намерениями птицам можно навредить», — предупредила орнитолог Вера Кибальченко.

По ее словам, хлебом кормить голубей категорически не рекомендуется, так как он не содержит полезных микроэлементов и может вызвать у птиц несварение желудка и другие проблемы со здоровьем. Эксперт посоветовала использовать зерновые смеси, добавила газета «Петербургский дневник».