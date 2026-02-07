В 2026 году модная индустрия предлагает разнообразие цветов, чтобы сделать образы более яркими и выразительными. В моде — мятные оттенки, которые ассоциируются с природой и спокойствием, передал дзен-канал «Вечерняя Москва» .

Глубокий синий символизирует уверенность и интеллект. Он создает мягкую драматичность и подходит для делового гардероба. Оттенок легко адаптируется в повседневный стиль и сочетается с белым, серым и бордовым.

Фуксия — цвет смелости и самовыражения. Чтобы яркий оттенок не утомлял, его можно сочетать с пастельными тонами: нежно-розовым, сиреневым, бледно-голубым или желтым. Черный или глубокий синий усилят эффект, добавил сайт vse42.ru.