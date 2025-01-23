«Вечерняя Москва»: гаджеты напрямую влияют на словарный запас у детей

Современные дети с самого раннего возраста привыкают использовать цифровые устройства. Тем не менее, эксперты выражают обеспокоенность относительно влияния гаджетов на развитие речи и словарный запас. Специалист Наталья Абузарова поделилась своими мыслями об их влиянии на речевое развитие детей. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Несмотря на удобство цифровых устройств, они могут способствовать упрощению речи. Взаимодействие с голосовыми ассистентами и чат-ботами зачастую побуждает детей использовать короткие команды вместо развернутых предложений, что препятствует развитию умения четко формулировать свои мысли и расширять словарный запас, написал сайт «Аргументы и факты».

Также Абузарова отметила, что дети все чаще предпочитают использовать эмодзи вместо слов. Такое поведение снижает важность слов и тормозит формирование полноценных коммуникативных навыков.

Специалист добавила, что гаджеты не всегда помогают детям применять новые слова в реальных разговорах. Несмотря на то, что в играх и приложениях дети могут знакомиться со сложными терминами, им бывает трудно интегрировать эти знания в живую речь. Более того, в интернете дети могут сталкиваться с ненормативной лексикой, которая становится популярной среди их ровесников.