«Вечерняя Москва»: ежегодная эстафета по гребле «Серебряная ладья» прошла в День Победы | 360°

Общество 13 мая 2024, 11:08 «Вечерняя Москва»: ежегодная эстафета по гребле «Серебряная ладья» прошла в День Победы

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Ежегодная эстафета по академической гребле «Серебряная ладья» состоялась в День Победы на Гребном канале в Крылатском. Участники и гости остались верны традициям, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передала «Вечерняя Москва».

Победители мероприятия получили переходящий кубок с одноименным названием. Приз был учрежден самой газетой еще в 1933 году.

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Состязание открыл парад команд юниоров, в числе которых оказались, например, ученики Спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы». С обращением выступил президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин.