«Вечерний Санкт-Петербург» сообщил о снижении спроса на квартиры-студии в городе

Аналитики крупного агентства недвижимости выяснили, что предложение студий в центральных районах Северной столицы сократилось почти на треть. При этом спрос на такой формат жилья за пять лет упал более чем в два раза, сообщил « Вечерний Санкт-Петербург ».

По состоянию на сентябрь 2025 года, рынок недвижимости центральных районов города представлен 876 студиями, тогда как годом ранее предложение включало 1208 вариантов жилья. Это свидетельствует о сокращении количества предложений на четверть — на 27,5% по сравнению с предыдущим периодом.

Интерес покупателей к подобным объектам недвижимости демонстрирует негативную тенденцию. Так, апрель 2025-го стал рекордно низким месяцем за пятилетний период по количеству запросов на приобретение студий в центральной части Санкт-Петербурга.