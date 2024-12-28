«Вечерний Санкт-Петербург»: 43% горожан выбирают поход в кино на первом свидании

Фильмы из детства способствуют формированию общих ценностей и обогащают отношения. Так, 43% жителей Северной столицы признались, что совместный просмотр кино укрепляет их связь с партнером. Опрос провел сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

Еще 43% респондентов выбирают поход в кино в качестве досуга на первом свидании. Это помогает им получить яркие впечатления и найти общие темы для обсуждения. Однако 26% мужчин предлагают смотреть фильмы дома, и лишь 7% женщин согласны с этой идеей, отмечает Gazeta.spb.

Наиболее сближающими жанрами оказались комедии, которые любят 70% женщин и 64% мужчин. Второе место занимают романтика и мелодрамы — их предпочитают 51% петербуржцев и 43% представительниц прекрасного пола. На третьей позиции фантастика и фэнтези — их выбирают 23% участников опроса.