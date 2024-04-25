«Вечерней Москве» вручили награды за выпуск альбома к столетию издания и сувенирную продукцию | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:07 «Вечерней Москве» вручили награды за выпуск альбома к столетию издания и сувенирную продукцию

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В Москве во время ежегодной флагманской конференции «Роль коммуникаций и СМИ в стратегическом управлении компанией» редакция «ВМ» получила награды сразу в двух номинациях — «Корпоративная книга» и «Полиграфическая, сувенирная продукция», передала «Вечерняя Москва».

Первую награду вручили в честь выхода юбилейного альбома об истории и современности газеты «Товарищ Газета. 100 лет „Вечерней Москве“». Он был издан при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы столицы.

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Вторую награду редакция получила за лучшие подарочные комплекты, изготовленные к юбилею газеты, который прошел в декабре 2023 года.