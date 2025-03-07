Вдова погибшего на СВО бойца потребовала провести повторную экспертизу тела мужа

Вдова погибшего на СВО бойца потребовала провести повторную экспертизу тела мужа

Фото: РИА «Новости»

Жительница Ленобласти Ольга Лебедева попросила военный СК провести повторную судебно-медицинскую экспертизу тела ее супруга, погибшего в ДНР на СВО. Об этом рассказало издание 47news.ru.

Тело изуродовано, в животе — отверстия

В начале 2024 года Ольга получила извещение о гибели мужа в Донецкой Народной Республике. В нем говорилось, что 21 января рядовой Лебедев скончался в поселке Мироновский. В документе указано, что смерть не связана с исполнением воинских обязанностей. Причиной указана острая ишемическая болезнь сердца.

Также вдова получила акт опознания из войсковой части, где служил военный. В нем указано, что рядовой Лебедев «погиб в результате боевых действий в районе населенного пункта Клещеевка». Он находится в часе езды от Мироновского. Акт опознания заверил старшина медицинской роты.

После вскрытия гроба Ольга увидела, что тело супруга изуродовано, в животе видны отверстия, похожие на пулевые раны. В заключении медэксперта про эти повреждения нет ни слова. Описание в документе не соответствует действительности, в доказательство вдова предоставила изданию фотографии.

Фото: РИА «Новости»

Обращение к Бастрыкину

«В целях устранения противоречий относительно гибели военнослужащего, установления причинно-следственной связи обстоятельств его гибели считаю необходимым производство повторной судебно-медицинской экспертизы», — говорится в обращении Ольги Лебедевой к главе СК Александру Бастрыкину.

Представитель Лебедевой юрист Анастасия Арнаутова рассказала, что следователь Главного военного СУ, где погибший Лебедев проходит по делу об убийстве, отказывает в назначении повторной экспертизы под предлогом отсутствия оснований.

«В то же время, погибший фигурирует в деле об убийстве, что противоречит заключению о смерти», — отметила Арнаутова.

Ольга отметила, что до сих пор не получила выплат, так как для этого нужно похоронить мужа. Но тело пропало, до сих пор неизвестно, в морге оно или нет.

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