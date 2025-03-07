Вдова погибшего на СВО бойца потребовала провести повторную экспертизу тела мужа
Вдова погибшего на СВО бойца потребовала провести повторную экспертизу тела мужа
Жительница Ленобласти Ольга Лебедева попросила военный СК провести повторную судебно-медицинскую экспертизу тела ее супруга, погибшего в ДНР на СВО. Об этом рассказало издание 47news.ru.
Тело изуродовано, в животе — отверстия
В начале 2024 года Ольга получила извещение о гибели мужа в Донецкой Народной Республике. В нем говорилось, что 21 января рядовой Лебедев скончался в поселке Мироновский. В документе указано, что смерть не связана с исполнением воинских обязанностей. Причиной указана острая ишемическая болезнь сердца.
Также вдова получила акт опознания из войсковой части, где служил военный. В нем указано, что рядовой Лебедев «погиб в результате боевых действий в районе населенного пункта Клещеевка». Он находится в часе езды от Мироновского. Акт опознания заверил старшина медицинской роты.
После вскрытия гроба Ольга увидела, что тело супруга изуродовано, в животе видны отверстия, похожие на пулевые раны. В заключении медэксперта про эти повреждения нет ни слова. Описание в документе не соответствует действительности, в доказательство вдова предоставила изданию фотографии.
Обращение к Бастрыкину
«В целях устранения противоречий относительно гибели военнослужащего, установления причинно-следственной связи обстоятельств его гибели считаю необходимым производство повторной судебно-медицинской экспертизы», — говорится в обращении Ольги Лебедевой к главе СК Александру Бастрыкину.
Представитель Лебедевой юрист Анастасия Арнаутова рассказала, что следователь Главного военного СУ, где погибший Лебедев проходит по делу об убийстве, отказывает в назначении повторной экспертизы под предлогом отсутствия оснований.
«В то же время, погибший фигурирует в деле об убийстве, что противоречит заключению о смерти», — отметила Арнаутова.
Ольга отметила, что до сих пор не получила выплат, так как для этого нужно похоронить мужа. Но тело пропало, до сих пор неизвестно, в морге оно или нет.