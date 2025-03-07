Вдова погибшего на СВО бойца потребовала провести повторную экспертизу тела мужа

Жительница Ленобласти Ольга Лебедева попросила военный СК провести повторную судебно-медицинскую экспертизу тела ее супруга, погибшего в ДНР на СВО. Об этом рассказало издание 47news.ru .

Тело изуродовано, в животе — отверстия

В начале 2024 года Ольга получила извещение о гибели мужа в Донецкой Народной Республике. В нем говорилось, что 21 января рядовой Лебедев скончался в поселке Мироновский. В документе указано, что смерть не связана с исполнением воинских обязанностей. Причиной указана острая ишемическая болезнь сердца.

Также вдова получила акт опознания из войсковой части, где служил военный. В нем указано, что рядовой Лебедев «погиб в результате боевых действий в районе населенного пункта Клещеевка». Он находится в часе езды от Мироновского. Акт опознания заверил старшина медицинской роты.

После вскрытия гроба Ольга увидела, что тело супруга изуродовано, в животе видны отверстия, похожие на пулевые раны. В заключении медэксперта про эти повреждения нет ни слова. Описание в документе не соответствует действительности, в доказательство вдова предоставила изданию фотографии.