Вдова Караченцова Поргина назвала Болгарию любимым местом для отдыха

Вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина отправилась отдыхать в Болгарию, где владеет собственным домом. Артистка поделилась с URA.RU причинами выбора именно этого направления отдыха.

Святой Влас привлекает Людмилу Андреевну по нескольким факторам. Прежде всего, в городе почитается святой покровитель, чье имя носит курорт. Во-вторых, местные воды отличаются особенной свежестью и вкусом, что делает их идеальной альтернативой покупной минеральной воде. Третий аргумент — уникальность местного климата, сочетающего горный и морской воздух, создающего неповторимую атмосферу.

Актриса признается, что природа болгарского побережья восхищает ее: прогулки по живописным местам позволяют наслаждаться встречами с дикими животными, такими как лисы, ежики и зайцы. Она рассказывает, что в Болгарии ей принадлежат два дома, построенные сыном специально для семьи Караченцовых и медицинского персонала, обслуживающего актера.