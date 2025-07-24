Вассерман заявил о негативном влиянии ИИ на разум человека

Нейросети негативно влияют не только на язык, но и на когнитивные способности человека. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН .

Парламентарий призвал полностью отказаться от их использования и полагаться исключительно на собственный интеллект, написал Infox.ru.

«Такие технологии неизбежно вредят человеку. Наш мозг, так же, как и наши мышцы, нуждается в постоянных упражнениях», — заявил спикер.

Вассерман также добавил, что никогда не использовал нейросети, назвав мыслительный процесс приятным занятием.