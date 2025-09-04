Вассерман рассказал, что регионы будут следить за опытом Рязанской области по правилам для СИМ

Власти Рязанской области ввели запрет на парковку электрических самокатов и велосипедов в центральных районах. Инициативу прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщил « ФедералПресс ».

По его словам, проблема передвижения и размещения персональных транспортных средств действительно актуальна, и регионы пристально наблюдают за развитием событий в Рязани.

«Другие регионы, очевидно, посмотрят, что получится в Рязанской области, и тогда будут решать, стоит ли подражать этому опыту», — отметил парламентарий.

Как пояснил Вассерман, система распределения полномочий позволяет местным органам власти самостоятельно реагировать на специфические городские проблемы, не прибегая к единым федеральным правилам.