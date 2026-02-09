Сельдь признали самой подешевевшей рыбой в России по итогам 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По данным организации, лидером снижения цен стала именно селедка, а вслед за ней расположились скумбрия и треска.

За указанный период стоимость атлантической сельди сократилась примерно на одну треть, достигнув отметки в 138 рублей за килограмм. Цена тихоокеанской сельди также существенно снизилась — на 30% до уровня 105 рублей за килограмм. Атлантическая скумбрия потеряла в цене чуть меньше — около 12,9%, опустившись до стоимости 270 рублей за килограмм, добавили «Известия».