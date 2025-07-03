Валерия Тищенко стала главой объединенной редакции «Сноба»

Валерия Тищенко пришла в «Сноб» сразу после окончания журфака РГГУ, в 2010 году. Под ее руководством состоялся перезапуск сайта snob.ru и внедрение новых цифровых технологий. Также Валерия отвечает за программу мероприятий клуба «Сноб» и сотрудничает с музеями, театрами и другими культурными учреждениями.

Издатель «Сноба» Марина Геворкян прокомментировала ситуацию: «Объединить две редакции — мое давнее желание. Это очевидный и закономерный шаг, часть нашей стратегии развития. Мы производим контент, а на каком носителе этот контент выходит — в бумаге, на сайте или в соцсетях — совершенно не важно. И я очень рада, что Валерия приняла мое предложение возглавить обновленную структуру и соединить наши ресурсы в одно целое».

Валерия Тищенко поделилась своими планами: «За годы в „Снобе“ я занималась почти всем — кроме, пожалуй, журнала. Поэтому работа над печатной версией для меня — личный вызов. Мы с командой хотим сохранить, и, я уверена, сохраним высокий уровень текстов и визуала. И не будем забывать о главном — людях и проектах, которые прямо сейчас формируют культурную повестку. Ту самую, которая позже станет частью общего культурного кода».

Журнал «Сноб» выходит ежеквартально. Новый номер появится в конце августа.