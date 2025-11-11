Валерий Каменский назвал включение Могильного в Зал славы заслугой спортсмена

Александр Могильный, известный нападающий ЦСКА и форвард «Нью-Джерси Дэвилз», вскоре будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Заслуженный мастер спорта по хоккею, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал включение Могильного в Зал славы большой честью. Об этом сообщила «Звезда» .

Церемония посвящения состоялась в ночь на вторник, хотя сам Могильный не смог присутствовать на ней лично и отправил организаторам видеообращение.

«Александр — величайший игрок, который проявил себя», — подчеркнул Каменский.

За свою карьеру в НХЛ Могильный набрал более 1 000 очков, выступая за такие клубы, как «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Теперь он стал одним из девяти российских игроков, которые вошли в Зал хоккейной славы. Среди них — Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и другие выдающиеся спортсмены.