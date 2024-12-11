Сегодня 13:39 Валентин Фельмецгер — о тенденциях в рекламе и инструментах маркетинга 0 0 0 Фото: Фото из личного архива Валентина Фельмецгера Общество

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Бизнес

Валентин Фельмецгер работает в сфере медиа и маркетинга с 2007 года. Более восьми лет он продвигает многопрофильные клиники «АВС-медицина», а в этом году создал рекламное агентство FelMedia. В интервью Forbes он рассказал, какие тенденции наблюдаются в маркетинге и какие инструменты используются сегодня для продвижения продукта.

Далее — его прямая речь.

Новые площадки для размещения рекламы

Главные изменения, с которыми столкнулась индустрия рекламы, — это уход Google и ряда соцсетей. При этом интерес к интернет-маркетингу последние несколько лет только растет, и сейчас, пожалуй, нет бренда, который бы не стремился использовать его в своей рекламной компании. Очевидной альтернативой после блокировки рекламы на иностранных площадках стали крупные российские игроки: ВК, Яндекс с их сервисами, Telegram с возможностью размещения в Telegram Ads.

Все более интересным направлением в интернет-маркетинге становятся геосервисы. Таргетированное продвижение с геометками, баннерное размещение, которое всплывает по маршруту в навигаторе, контекстная реклама, привязанная к локациям.

Брендированное приоритетное размещение на «Картах», размещение баннерной рекламы в «Навигаторе», в приложении «Метро», по моему опыту, дает очень большую отдачу. Эти инструменты — безусловный маст-хэв для сетевиков, но и небольшим компаниям может быть полезно продвижение с помощью таргета, контекстной рекламы, геосервисов и в медиа. Важно грамотно подобрать эффективный сплит рекламных каналов.

Чего хотят клиенты?

У заказчиков основное требование сейчас — это прозрачность. Всем нужны каналы, где будет понятно, что я вложу, что я получу. Это не меняется. На этот вопрос сейчас четко может ответить сквозная аналитика. Для оценки эффективности есть замеры по росту брендовых запросов в поисковиках, поддержка контекстной рекламы, замеры переходов в онлайн через георекламу на «Картах» и активность на сайте в периоды запуска рекламной кампании.

Фото: Фото из личного архива Валентина Фельмецгера

Современные технологии помогают в анализе поведенческого фактора клиентов. Я помню, как в диджитал-агентстве, где мы занимались продвижением крупных мировых брендов на российском рынке (это были P&G, Nestle, Indesit), мы загружали данные по аудитории, сегментам, развивался таргет, look-alike, технология, которая находила потенциальных клиентов среди тех, кто по интересам или поведению похож на ваших существующих покупателей и клиентов. Безусловно, с приходом тех же нейросетей сейчас можно сделать многое буквально за несколько секунд. На самом деле инструментов достаточно. Вопрос даже не в том, какое количество инструментов вы используете, а то, как вы их используете, как вы подобрали семантическое ядро, если мы говорим о контекстной рекламе в «Директ», ключевые фразы, продумали объявления, посыл. Для сети клиник «АВС-медицина», например, у нас текущий масштаб контекстной рекламы — более 300 различных объявлений и более 5000 ключевых фраз по 10 тематическим направлениям.

Точный подбор инструментов важен еще и потому, что растет стоимость размещения. Чем больше компаний приходит в «Директ» или «Гео» со своей рекламой, тем больше разогревается аукцион, и ставки на размещение становятся выше. Буквально за три года цена на приоритетное размещение на «Картах» по некоторым тематикам выросла раза в три.

На мой взгляд, мессенджеры — это хорошая площадка для нативной рекламы, когда первичен интересный информационный повод. Объявления в группах будут вести людей на сайт рекламодателя, но без навязчивого рекламного посыла. Валентин Фельмецгер Создатель рекламного агентство FelMedia

Также большой плюс, если такие статьи уже давно размещены на домене, проиндексированы и выводятся поисковиком по релевантному запросу пользователя как органическая выдача. В общем, мой опыт продвижения ряда заказчиков здесь крайне положительный. И запросов у наших клиентов на размещение и таргетированной, и нативной рекламы на таких площадках становится все больше. Медийная реклама не направлена на немедленные продажи, но незаменима для привлечения внимания к бренду, знакомства с ним новой широкой аудитории. Послушайте любую радиостанцию в автомобиле, все топ-рекламодатели — банки, недвижимость, маркетплейсы, медицина — там активно продвигаются.Потенциальный потребитель видит, слышит вашу рекламу, запоминает, ищет в интернете. И тут важно, чтобы медийка поддерживалась контекстной рекламой, органической выдачей в поисковиках. Иначе деньги будут потрачены впустую. Своим клиентам я предлагаю распределять бюджеты, хороший медиасплит может сочетать интернет-маркетинг с медиа, включая и ТВ, и радио, и наружку. Рекламные каналы дадут первичный вход клиентов любому бизнесу. Но самая главная задача, чтобы к вам еще и вернулись. Если повторных посетителей или покупателей нет — это вопрос уже к самому бизнесу, значит, что-то делается не так.

Стратегия маркетинга

Вообще маркетинговая стратегия для меня сводится к одной прописной истине: максимальный комфорт и удобство для клиента. К примеру, в рекламируемых нами сетевых клиниках в мобильной версии сайта есть онлайн-запись, где в пару кликов можно выбрать филиал, услугу и записаться в нужное время, а также колл-центр работает круглосуточно. То есть в любое время дня и ночи вы можете записаться на прием к врачу.

Казалось бы, не секрет, как получить максимальную лояльность от клиента. Надо внимательно следить за сервисом, за обратной связью, придумать программу лояльности, предлагать актуальные услуги и спецпредложения. Но воплотить на деле это удается не всем.

Фото: Фото из личного архива Валентина Фельмецгера

Я всегда приветствую, когда ко мне обращаются с заказами на креатив, и готов поддержать нестандартными решениями в рекламе. Я горячий поклонник фрик-сценариев. Например, для сети клиник «АВС-медицина» реализовал ролик в стилистике одного знаменитого «ужастика», когда зловещий голос в телефонной трубке говорит главной героине: «Тебе осталось недолго…» На что она бодро возражает: «Ничего подобного, я прошла диспансеризацию в клинике». И аудитория готова к такой подаче рекламы, что подтверждает рост продаж у наших клиентов. В нашей команде работают около 20 человек — от IT-специалистов и райтеров до экспертов в сфере медиапродакшена. Многих из них я знаю со времен своей работы на телевидении — большие профессионалы своего дела. У нас опытная команда дизайнеров. Как по статичной, так и по анимационной графике. По понятным причинам наше агентство не берет медицинские клиники, чтобы не было конфликта интересов. В остальном же мы готовы к любым заказам.

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