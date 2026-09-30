Вакцины от менинтококка, ротавируса и ветряной оспы планируют включить в национальный календарь прививок

Прививки от менинтококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы планируют поэтапно включить в национальный календарь профилактических прививок России с 2027 года. Об этом сообщила РИА Новости президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По ее словам, все вакцины в нацкалендаре должны быть отечественного производства. Вакцина от ВПЧ уже выпускается в РФ и есть в обороте, менингококковая также производится и скоро станет доступна, добавил Piter.TV.

Кроме того, рассматривается возможность разрешить хирургам оказывать помощь за пределами больницы.