Вакансии с зарплатой до 205 тысяч рублей в месяц нашли в Кузбассе

В Кузбассе работодатели предлагают зарплаты до 205 тысяч рублей в месяц, причем самые высокооплачиваемые должности требуют соответствующего опыта работы. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Заместитель главного экономиста, занимающийся сбором и обработкой отчетов, анализом себестоимости и подготовкой форм для управленческого учета, может рассчитывать на такую зарплату при наличии опыта работы не менее трех лет.

Другие востребованные профессии включают: главного специалиста отдела отопления и вентиляции, автомехаников и инспекторов локомотивов, которым предлагают оплату от 120 тысяч рублей.