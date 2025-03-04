Вакансии с зарплатой до 205 тысяч рублей в месяц нашли в Кузбассе

В Кузбассе работодатели предлагают зарплаты до 205 тысяч рублей в месяц, причем самые высокооплачиваемые должности требуют соответствующего опыта работы. Об этом написал сайт sibdepo.ru.
Заместитель главного экономиста, занимающийся сбором и обработкой отчетов, анализом себестоимости и подготовкой форм для управленческого учета, может рассчитывать на такую зарплату при наличии опыта работы не менее трех лет.
Другие востребованные профессии включают: главного специалиста отдела отопления и вентиляции, автомехаников и инспекторов локомотивов, которым предлагают оплату от 120 тысяч рублей.
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