Вахтовика из Татарстана, который заказал наркотики по почте, наказали условным сроком в ЯНАО | 360°

Общество 06 мая 2024, 17:36 Вахтовика из Татарстана, который заказал наркотики по почте, наказали условным сроком в ЯНАО

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В ЯНАО прошел суд над жителем Татарстана, который заказал себе посылку с наркотиками по почте. Дело вахтовика рассматривали в суде Нового Уренгоя, написал сайт Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе окружного СУ СКР, мужчина сделал заказ через интернет для личного пользования.

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Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет условного лишения свободы со штрафом в 30 тысяч рублей.