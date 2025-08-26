В Заксобрании Петербурга рассказали, что каждый третий трудоспособный горожанин с инвалидностью имеет работу

Санкт-Петербург демонстрирует успешные результаты в интеграции людей с ограниченными возможностями на рынок труда. Каждый третий трудоспособный петербуржец с инвалидностью имеет работу, написал «Петроград» .

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок отметил, что город лидирует по трудоустройству людей с инвалидностью. Согласно статистике городского Комитета по труду и занятости населения, из более чем 116 тысяч трудоспособных петербуржцев с инвалидностью работают почти 44 тысячи человек — это 37,6%. Показатель превышает среднероссийский уровень, который составляет 28,9%.

Уровень безработицы в городе остается рекордно низким — всего 1,5%. Общий уровень занятости населения достигает 67,1%, что подтверждает эффективность мер по поддержке рынка труда.

Комитет планирует открыть новый кадровый центр в Московском районе для дальнейшего улучшения ситуации. На Краснопутиловской улице оборудуют помещение площадью более 2 тысяч квадратных метров для консультаций и карьерных мероприятий.