В заявлении депутата Ильтякова о «рожалке» не нашли нарушений

Комиссия ГД по этике не нашла негатива в совете депутата о работе «рожалки»

Комиссия Госдумы по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксении Горячевой по поводу призыва депутата от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока рожалка работает». Результатами проверки она поделилась в Telegram-канале.

По утверждению комиссии, высказывание Ильтякова не несет оскорбительного или негативного подтекста, а является «просторечным изречением».

«Вся эта история показала гораздо более важную вещь — общество перестает молча терпеть такие заявления», — отметила парламентарий.

Горячева не согласилась с выводом комиссии по этике. Она выразила надежду, что подобные эпизоды отразятся на результатах будущего голосования, ведь их не забудут в обществе.

Также депутат напомнила, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности, а не швыряться бездумно просторечиями.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков позволил высказаться о так называемой работе «рожалки», когда выступал против абортов с целью повышения рождаемости в России