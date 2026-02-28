В ЗАГСе Новосибирской области рассказали о популярности имени Тимофей

В пятерку лидеров по частоте выбора имени для новорожденных мальчиков в Новосибирской области вошел Тимофей. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на данные регионального ЗАГСа.
Происхождение имени Тимофей восходит к Древней Греции и означает «благоговейный перед Богом». По народным представлениям, обладатели этого имени отличаются твердостью характера, рациональностью и способностью вести переговоры.
Несмотря на появление нового фаворита, лидером списка остается Михаил. За ним прочно закрепились Александр, Матвей, Дмитрий.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте