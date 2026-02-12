В Выборгском районе Петербурга построят новую ветлечебницу

В Северной столице приняли решение о внешнем облике будущей ветеринарной лечебницы. Ее возведут в Выборгском районе на Зеленогорской улице, сообщил «Строительный Петербург» .

ООО «АТРИУМ» разработало проект по заказу «Санкт-Петербургской Горветстанции». В новом здании будут предусмотрены холл для посетителей, процедурные кабинеты, аптечный пункт, а также помещения для вакцинации и служебные зоны.

Некоторые помещения будут располагаться в одноэтажном блоке с отдельными входами, что позволит избежать пересечения потоков посетителей и сотрудников. Главный вход в лечебницу разместят со стороны внутреннего двора, добавила Neva.Today.