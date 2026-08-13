В Выборге реконструируют исторический проход в бастионе Аннинских укреплений

В Выборге активно идет реставрация бастиона Аннинских укреплений на Петровской набережной. Завершение работ позволит восстановить исторический проход и создать пешеходную связь между Выборгским замком и парком Монрепо, пишет «Петроград» .

По сообщению пресс-службы Ленинградской области, специалисты занимаются восстановлением поврежденной каменной кладки и возвращают территории ее исторический облик. На территории бастиона планируется создание смотровой площадки и открытие скрытого прохода, который в XIX веке утратил свое оборонительное значение.

Реставрационные работы проводит музей-заповедник «Монрепо». Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой подчеркнул, что восстановление бастиона позволит вернуть историческую связь между двумя частями набережной.

На 2026–2027 годы уже заключены контракты на проектирование и реставрацию других памятников, расположенных на этой территории. По завершении работ бастион будет включен в экскурсионный маршрут, соединяющий Выборгский замок с парком Монрепо.