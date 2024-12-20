В Волгоградской области биоотходы будут утилизировать путем кремации

В Волгоградской области ликвидировали все 35 скотомогильников. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на решение Волгоградской областной думы.

С марта 2025 года полномочия по содержанию мест уничтожения биоотходов перейдут организациям и гражданам, зарегистрированным в государственной информационной системе в сфере ветеринарии, добавил «Ридус».

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