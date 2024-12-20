В Волгоградской области биоотходы будут утилизировать путем кремации

В Волгоградской области ликвидировали все 35 скотомогильников. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на решение Волгоградской областной думы.
С марта 2025 года полномочия по содержанию мест уничтожения биоотходов перейдут организациям и гражданам, зарегистрированным в государственной информационной системе в сфере ветеринарии, добавил «Ридус».
Коммунальщики в Кунцеве отказались спасать котенка из подвала
Подмосковный конькобежец выиграл серебро на чемпионате России
Областной праздник «Зимние рекорды» пройдет в парке в Яхроме 21 декабря
Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе
Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину
От колов в школах предложили отказаться
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте