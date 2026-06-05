В Волгоград придут прохлада и дожди в предстоящие выходные

В эти выходные волгоградцев ждут прохлада и дожди. Как сообщил региональный ЦГМС, в пятницу, 5 июня в Волгограде будет до +25 градусов. По области сегодня возможны осадки с грозами. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru .

Так, 6 июня в Волгограде прольется дождь. Однако он будет не долгим, но с грозой.Воздух прогреется до +24…+26 градусов. По области также ожидаются осадки, ветер до 20 м/с. 7 июня в Волгограде будет сухо, а вот по области небольшие дожди. Днем ожидается не более +27 градусов. Ночью при этом местами похолодает до +4 градусов.

В течение ближайших двух недель столбик термометра днем будет держаться в пределах от +24 до +28 градусов по Цельсию. 10 и 11 июня ожидаются грозы с дождем. Прогнозы показывают, что до истечения текущего месяца температура воздуха не превысит отметку в +30 градусов.

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, интенсивные дожди, охватившие значительные районы Юга России с середины мая, не прекратятся до наступления июля. Согласно предварительным данным, в первой половине июня погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов, что приведет к локальным осадкам различной интенсивности.

Во второй половине месяца прогнозируются лишь редкие дожди с грозами.