В Военной академии РВСН показали работу автотренажеров

Корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной побывал в Военной академии РВСН имени Петра Великого и увидел, как проходит обучение курсантов.

Одной из важных частей программы является обучение вождению автомобиля. В РВСН широко используются специализированные машины на базе КамАЗов, и каждый курсант должен уметь управлять такой техникой. По окончании учебного заведения они сдают на водительские права категории С.

Среди обучающихся есть и девушки, в основном прошедшие кадетское обучение. Старший преподаватель Алексей отметил, что у девушек выражена мотивация в плане обучения.

«У девчонок, знаете, выражена мотивация в плане обучения. Им больше дает ее какая-то военная составляющая, Вооруженные силы», — подчеркнул он.

На специализированных тренажерах, имитирующих кабины КамАЗов, курсанты могут прочувствовать вождение машины на льду и в грязи, а также ощутить реальные габариты техники.