В Великом Новгороде проходит XIII слет студенческих отрядов «Громче только вместе»

В Новгородской области действуют 36 студенческих отрядов, объединяющих более тысячи человек. Об этом сообщили губернатор Андрей Дронов, пишут «Государственные новости» .

В Великом Новгороде проходит XIII окружной слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа «Громче только вместе». Он собрал 570 бойцов из 11 регионов, а работу площадки обеспечивают более 300 волонтеров и организаторов.

Программа слета включает конкурсы профессионального мастерства по десяти направлениям, среди которых строительство, медицина, медиа и работа проводниками. Также участников ждут творческий фестиваль, спартакиада и встречи с работодателями.

На первом заседании Координационного совета губернатор подвел итоги года после подписания соглашения с Российскими студенческими отрядами на Петербургском международном экономическом форуме. Участники отрядов работают в строительстве, сельском хозяйстве, сфере гостеприимства и детских лагерях. Отдельное направление составляют трудовые отряды для подростков, где ребята получают первый рабочий опыт под руководством наставников.

Дронов привел в пример сервисный отряд «Карамазовъ», который работает на курорте «Старая Русса». Идею проекта обсуждали в феврале, а уже в июле 50 студентов из разных регионов помогали курорту в период высокого сезона.