В Великом Новгороде благоустроили сквер по программе губернатора

В Великом Новгороде завершился основной этап благоустройства сквера на улице Якова Павлова. Проект реализован по программе инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0», которую ранее анонсировал губернатор Александр Дронов, сообщил сайт «Государственные новости» .

Как отметили в пресс-службе администрации Великого Новгорода, в сквере за домом № 9 по улице Якова Павлова появились новые пешеходные дорожки, детская площадка с ударопоглощающим покрытием.

Часть средств, выделенных на проект, осталась неиспользованной. Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум поручил до конца сезона проложить дополнительные дорожки на тех участках, где они необходимы.

Программа «Наш выбор 2.0» направлена на реализацию инициатив жителей по развитию территорий. Губернатор Александр Дронов анонсировал ее в марте 2026 года во время ежегодного послания депутатам областной Думы. Ключевым принципом программы остается непосредственное участие жителей в выборе проектов для своих населенных пунктов.

Сейчас в Великом Новгороде уже собирают предложения для участия в практиках инициативного бюджетирования на 2027 год. Голосование продлится до 30 сентября.