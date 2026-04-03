В Усть-Луге создадут 400 рабочих мест благодаря новому терминалу

В Ленинградской области состоялось обсуждение развития портовой инфраструктуры в Усть-Луге. Проект направлен на создание новых рабочих мест и увеличение мощностей ключевого транспортного узла региона. Об этом написали «Государственные новости» .

Губернатор Александр Дрозденко встретился с генеральным директором компании «Портовый Альянс» Михаилом Кузнецовым. На встрече обсуждалось строительство второй очереди терминала «Порт Фавор» в морском порту Усть-Луга. Реализация проекта позволит создать около 400 рабочих мест.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 80 миллиардов рублей. По словам губернатора, развитие терминала имеет большое значение для экономики региона и транспортной системы страны.

Особое внимание было уделено развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении Усть-Луги. Губернатор подчеркнул, что порт играет важную роль в обеспечении связи с Калининградской областью, а объем грузоперевозок в ближайшие годы будет расти. Это может привести к дефициту провозных мощностей.