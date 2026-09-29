В «Ультра Продакшн» предупредили о рисках заказа винила за рубежом

Заказ виниловых пластинок за границей связан с рисками дефектов звука и затягивания сроков изготовления. Об этом ИА НСН сообщил руководитель направления производства винила компании «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

По его словам, анализ тестовых образцов ряда китайских фабрик показал искажения частотных характеристик по сравнению с исходником, что портит звучание вокала. Нарекания к качеству звука встречаются и у тиражей, отпечатанных в Германии.

Богданов добавил, что зарубежное производство может растянуться на месяцы из-за многократной пересылки промежуточных тестов. На российском предприятии выпуск тиража занимает 30 дней, поскольку все процессы сосредоточены на одной площадке.