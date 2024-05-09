В Уфе ребенок начал терять память после операций на ноге | 360°

Общество 09 мая 2024, 21:26 В Уфе ребенок начал терять память после операций на ноге Freepik

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Жительница Уфы намерена подать суд на больницу, где ее 12-летнего сына сделали инвалидом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мальчик отдыхал у бабушки в Оренбургской области и случайно наступил на доску с гвоздем. Женщина обработала рану внуку, но не стала обращаться за помощью к медикам.

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Спустя неделю нога стала болеть сильнее, поэтому мальчика повезли в одну из больниц области. Врачи провели необходимые манипуляции, но состояние школьника не улучшалось. После этого ребенка решили везти в Уфу.

Там выяснилось, что врачи не достали занозу, которая попала в клиновидную кость на стопе. После двух операций нога начала гноиться. Медики поставили диагноз хронический остеомиелит, вызывающий разрушение кости.

Вместе с сыном мать поехала в Москву, где занозу извлекли и обнаружили кокковую инфекцию. Мальчику планируют установить искусственную кость.

Теперь женщина намерена подать заявление в суд. По ее мнению, врачи в Уфе не удалили вовремя занозу, поэтому у сына развился остеомиелит и амнезия.

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