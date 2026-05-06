В Уфе проводили в последний путь председателя парламента Башкирии Толкачева

В Уфе прошло прощание с председателем Госсобрания — Курултая Башкирии Константином Толкачевым. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы провожаем в последний путь выдающегося политика, бессменного руководителя парламента республики, нашего товарища Константина Борисовича», — сказал глава региона Радий Хабиров.

Губернатор отметил профессиональную мудрость и эффективность Толкачева. Политик несколько лет боролся с тяжелой болезнью, но продолжал работать и не выставлял это напоказ. Хабиров назвал его настоящим офицером и пообещал увековечить имя Толкачева в Башкирии.

Глава региона добавил, что со смертью председателя Госсобрания уходит целая эпоха становления и формирования современной республики. Похоронят политика на Южном кладбище в Уфе.

Толкачев скончался 4 мая на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он бессменно руководил башкирским парламентом с 1999 года. Церемония и траурный митинг состоялись в здании Госсобрания. Проститься с ним пришли сотни людей: близкие, коллеги, депутаты, члены правительства региона и простые горожане.