В учебном центре Военно-морского флота Ленобласти рассказали о подготовке специалистов БПЛА
Одной из наиболее востребованных специализаций среди военнослужащих становится обучение управлению беспилотными системами. Учебный центр Военно-морского флота проводит подготовку кадров на специализированном полигоне «Ржевка» в Ленинградской области. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Новобранцам предстоит освоить технику пилотирования беспилотных летательных аппаратов различного класса, начиная от простых моделей и заканчивая продвинутыми аппаратами типа FPV.
Программа предусматривает отработку практических навыков, включающую навигацию, ориентацию в пространстве и эффективное применение беспилотников в реальных боевых условиях. Процесс обучения включает теоретический материал и практические занятия, позволяющие будущим операторам уверенно управлять устройствами в различных ситуациях.