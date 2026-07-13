В Тульскую область на этой неделе снова придет лето

В Тульской области к середине новой рабочей недели установится летняя погода. Об этом в интервью «ТСН24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По словам специалиста, начало недели останется под влиянием циклона. В понедельник, 23 июня, местами ожидаются сильные дожди и грозы: температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, а днем поднимется до +19…+22 градусов. Однако уже во вторник ситуация начнет меняться — при переменной облачности возможны лишь небольшие дожди, а воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов.

Начиная со среды и вплоть до конца недели в регионе установится солнечная погода с незначительной облачностью и без осадков. Столбики термометров поползут вверх: в среду и четверг дневная температура достигнет пиковых значений — +27 градусов. К пятнице станет немного прохладнее — около +22 градусов, однако сохранится сухая и ясная погода.