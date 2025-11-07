В Тульской области выделили более 770 млн рублей на пособия по беременности и родам за 2025 год

В Тульской области на пособия по беременности и родам в 2025 году направили более 770 миллионов рублей. Об этом сообщила « ТСН24 » со ссылкой на региональное отделение СФР.

Всего выплаты получили более 3,4 тысячи женщин в связи с подготовкой к родам и уходом за новорожденным ребенком. Эти социальные гарантии распространяются как на работающих жительниц, находящихся в декретном отпуске, так и на тех, кто принял ребенка в семью в первые три месяца его жизни.

Сумма выплачиваемого пособия рассчитывается исходя из среднемесячного заработка за предыдущие два года, непосредственно предшествующие началу указанного отпуска.