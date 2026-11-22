В Тульской области утвердили формат Интеллектуальной школьной лиги для учащихся по пяти профильным направлениям. Об этом сообщило издание «ТСН24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Концепцию инициативы разработали на стратегической сессии в Яснополянском комплексе. В обсуждении приняли участие около 50 экспертов из сферы образования, региональных вузов, промышленных предприятий и IT-кластера. Проект охватит технологический, естественно-научный, социально-экономический, лингвистический и гуманитарный профили.

Новая лига станет третьей частью региональной программы «Знания. Творчество. Спорт». В Тульской области уже действует спортивная школьная лига, а в начале 2027 года откроется креативная. Первые мероприятия интеллектуального направления пройдут в следующем году.