В Тульской области указали на увеличение нехватки специалистов в ключевых сферах

В январе 2026 года анализ рынка труда в Тульской области показал критическую нехватку специалистов в нескольких ключевых отраслях. Наибольший дефицит наблюдается в розничной торговле, медицине и производстве, написал сайт Om1 Новосибирск .

По данным HeadHunter, наиболее востребованными профессиями стали товароведы, продавцы-консультанты, врачи, а также повара, пекари и мерчендайзеры. Для этих специальностей характерно крайне низкое количество резюме на вакансию: от 1,1 до 1,4. Обычно на одну вакансию приходится от четырех до восьми резюме, а показатель ниже двух свидетельствует о выраженной нехватке кадров, сообщила «ТСН24».

Кроме того, особый дефицит кадров заметен в рознице (1,3 резюме на вакансию), медицине (2,7) и производственном секторе (3,6).

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года зарплаты в Тульской области выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в регионе разработали стратегию развития кадрового потенциала.