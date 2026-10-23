В Тульской области произвели 13,7 тыс. тонн пряников с начала года

За восемь месяцев 2026 года в Тульской области было произведено 13,7 тысячи тонн пряников, сообщили ТСН24 в Туластате.

В ведомстве уточнили, что данная статистика охватывает период с января по август текущего года. Эти показатели подчеркивают стабильность пищевого производства в регионе и сохранение высокого спроса на традиционный гастрономический бренд.

В этом году музей «Тульский пряник» празднует свое 30-летие. В его стенах собрано около двух тысяч экспонатов, рассказывающих о древних традициях пряничного ремесла. Вероятно, юбилейная дата и повышенный интерес к истории бренда способствуют сохранению высоких объемов выпуска продукции местными предприятиями.