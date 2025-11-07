В Тульской области построили 35 МКД и 4,5 тысячи частных домов за девять месяцев
С января по сентябрь 2025 года в Тульской области появилось 35 многоэтажных зданий. Одновременно граждане построили 4563 индивидуальных дома. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на Туластат.
Общая жилая площадь возводимых гражданами объектов составляет 505,4 тысячи квадратных метров, что эквивалентно 84,7% от совокупного объема жилищного строительства за указанный период.
Ранее уже отмечалось снижение активности коммерческих застройщиков региона. Из общего показателя ввода жилья в 596 881 квадратный метр, компаниям принадлежит всего 15%.
