В Тульской области откроют 70 пляжных зон к летнему сезону

К новому купальному сезону 2026 года в Тульской области будет подготовлено 70 официальных пляжных зон. Обсуждение хода подготовки прошло в региональном правительстве 12 февраля, написала «ТСН24» .

Два пляжа в Веневском и Богородицком районах будут обновлены перед открытием. Также запланировано комплексное благоустройство пляжа в Центральном парке имени Белоусова в Туле. Там создадут различные функциональные зоны и сохранят фирменный стиль. Пляж станет доступен круглый год благодаря новым дорожкам и зонам отдыха у пруда.

Общая площадь пляжной зоны в парке увеличится в два с половиной раза — с трех с половиной тысяч до восьми с половиной тысяч квадратных метров. Купальная зона станет больше в полтора раза — до пяти тысяч квадратных метров. Для детей обустроят отдельную безопасную зону с ограждениями и пирсом.

Тульские власти также намерены усилить контроль за несанкционированными местами купания. Там установят запрещающие знаки, организуют патрулирование и будут привлекать нарушителей к ответственности.