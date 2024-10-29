В Тульской области на аукционе продадут арестованное имущество должников на сумму свыше 27 млн рублей

Судебные приставы Тульской области выставят на торги арестованное у должников имущество на общую сумму более 27 миллионов рублей. Об этом сообщает «ТСН 24» со ссылкой на представителей регионального УФССП.

В качестве лотов предлагаются квартиры в Туле, а также еще в семи районах области. Кроме того, к продаже готовятся земельные участки для сельскохозяйственных нужд, жилой дом, земля и коммерческое здание.

Аукцион состоится 7 ноября. Он пройдет на одной из торговых онлайн-площадок. Подать заявку на участие в торгах можно до 6 ноября включительно.