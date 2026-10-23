В Тульской детской областной клинической больнице приглашают на День открытых дверей
29 октября в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы на улице Бондаренко, 39, пройдет День открытых дверей, сообщает ТСН24 региональный минздрав.
В течение одного дня детей смогут осмотреть восемь специалистов: кардиолог, невролог, хирург, уролог, аллерголог, эндокринолог, педиатр по вакцинопрофилактике и онколог.
Предварительная запись на консультации открыта с 22 октября через чат-бот «Мое здоровье — Тульская область» в мессенджере МАХ.