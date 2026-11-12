В Туле планируют создать городскую федерацию компьютерного спорта

В Туле в следующем году рассчитывают учредить городскую федерацию компьютерного спорта. Об этом сообщил основатель Тульской киберспортивной лиги Михаил Асатрян в эфире проекта «ПОЗВONКИ Профи», передает «ТСН24» .

По словам Асатряна, лига также намерена расширить перечень соревновательных дисциплин и привлечь новых участников. Предприниматель отметил, что региональному киберспорту необходим официальный статус, чтобы преодолеть информационный вакуум и дать начинающим игрокам понятные ориентиры для развития.

Организация уже провела 24 турнира, включая соревнования для школьников, студентов и представителей бизнеса. Финальные матчи сезона традиционно организуют в ноябре и декабре.