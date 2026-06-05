В Туле оштрафовали иностранца за ввоз автомобилей без уплаты утильсбора

В Туле суд обязал гражданина Германии выплатить штраф свыше миллиона рублей за ввоз иномарок в обход действующего утильсбора. Об этом написала «ТСН24» .

Нарушение было выявлено в ходе проверки таможенных деклараций. Гражданин Германии ввозил иномарки на территорию России, не уплатив при этом обязательный утильсбор. Сумма ущерба, причиненного государству, превысила миллион рублей.

Судебные органы рассмотрели дело и вынесли решение о взыскании с нарушителя полной суммы ущерба, а также штрафа за несоблюдение таможенного законодательства. Этот случай служит напоминанием о важности соблюдения таможенных норм и правил при ввозе транспортных средств.