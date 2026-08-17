В «Тулагоргазе» разъяснили, почему важно регулярно проверять газовое оборудование

Регулярные проверки газового оборудования в квартирах — обязательное условие для безопасного использования газа. Эксперты «Тулагоргаза» пояснили «ТСН24» , что по закону собственник газифицированного жилья обязан заключить договор на техобслуживание и обеспечить доступ специалистов.

Проверки в Туле проводятся ежегодно, даже если оборудование новое и находится на гарантии. Специалисты «Тулагоргаза» проверяют исправность приборов, доступность газопроводов для обслуживания и безопасность системы.

Среди самых распространенных нарушений в Туле — аварийное состояние газового оборудования, утечки в гибкой газовой подводке, «зашитые» в гипсокартон газопроводы, самовольный перемонтаж газовой разводки и несанкционированный перенос оборудования. Любое из этих нарушений может привести к трагическим последствиям.

При подозрении на утечку газа важно действовать быстро и строго по инструкции. Необходимо прекратить использование газовых приборов, перекрыть краны, открыть окна для проветривания и покинуть помещение. Из незагазованного места следует позвонить в аварийную службу по телефону 04.

«Тулагоргаз» обязан немедленно отключить газ без предварительного уведомления, если есть угроза аварии, утечка или риск несчастного случая. Если при наличии факторов угрозы в отдельной квартире нельзя отключить газ технически, то газораспределительная организация имеет право приостановить подачу газа по стояку.

Чтобы избежать отключения газа, важно регулярно проводить проверки и обслуживание газового оборудования. Это поможет предотвратить аварии и обеспечить безопасность всех жильцов многоквартирного дома.