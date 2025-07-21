В ЦСР допустили повышение притока интуристов в Россию на 20%

Приток иностранных туристов в Россию в летний сезон 2025 года может увеличиться на 20% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как пояснили специалисты, основные потоки путешественников придут из стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам), Индии, Турции и стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар). В то же время политические и транспортные ограничения скажутся на количестве иранских туристов.

По словам директора центра развития международного туризма Олега Кочуга, в 2025 году летний сезон будет отличаться активной динамикой и расширением географии направлений. Пик активности продлится до конца сентября.