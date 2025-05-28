В Центре видеофиксации Подмосковья рассказали о планах увеличить число дорожных камер
В Центре видеофиксации ГИБДД сообщили, что в Московской области дорожные камеры научились распознавать разговоры водителей по телефону во время движения. Заместитель начальника Центра видеофиксации по Московской области Евгений Митяев рассказал телеканалу «Звезда», что на данный момент порядка 30 комплексов фиксируют это нарушение, но в будущем их количество планируется увеличить кратно — до более чем 300.
Митяев отметил, что разговор по телефону за рулем — распространенное нарушение. За две недели работы камер зафиксировано более 200 случаев, когда водители игнорировали запрет и подвергали себя и других участников движения риску.
Системы установлены на региональных и федеральных дорогах в местах, где разговор по телефону может повлиять на безопасность движения, например, на участках с высокой скоростью или множеством поворотов. Главная цель — снизить тяжесть последствий при ДТП.
Сейчас система находится в стадии настройки, чтобы избежать ложных срабатываний, например, когда водитель просто потянулся к уху или поднес руку к лицу. В таких случаях протокол может быть аннулирован или обжалован в личном кабинете на «Госуслугах».