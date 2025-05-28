В Центре видеофиксации Подмосковья рассказали о планах увеличить число дорожных камер

В Центре видеофиксации ГИБДД сообщили, что в Московской области дорожные камеры научились распознавать разговоры водителей по телефону во время движения. Заместитель начальника Центра видеофиксации по Московской области Евгений Митяев рассказал телеканалу «Звезда» , что на данный момент порядка 30 комплексов фиксируют это нарушение, но в будущем их количество планируется увеличить кратно — до более чем 300.

Митяев отметил, что разговор по телефону за рулем — распространенное нарушение. За две недели работы камер зафиксировано более 200 случаев, когда водители игнорировали запрет и подвергали себя и других участников движения риску.

Системы установлены на региональных и федеральных дорогах в местах, где разговор по телефону может повлиять на безопасность движения, например, на участках с высокой скоростью или множеством поворотов. Главная цель — снизить тяжесть последствий при ДТП.

Сейчас система находится в стадии настройки, чтобы избежать ложных срабатываний, например, когда водитель просто потянулся к уху или поднес руку к лицу. В таких случаях протокол может быть аннулирован или обжалован в личном кабинете на «Госуслугах».