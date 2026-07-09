В центре Тюмени появится новый сквер с зеленым лабиринтом

В районе улицы Челюскинцев в Тюмени появится новый сквер — на месте бывшего Спасского сада семьи купца Текутьева. Глава города Максим Афанасьев сообщил, что благоустройство территории начнется в августе. Об этом написало URA.RU .

Мэр рассказал, что на площади высадят около двух тысяч двухсот пятидесяти зеленых насаждений. Из кустарников создадут лабиринт. В зеркальных панелях сада будут отражаться садовые яблони и черемухи. Строители проложат двести пятьдесят метров пешеходных дорожек.

Обустройством будет заниматься застройщик «Паритет Девелопмент». Работы проведут в два этапа.