В центре «Сорок Сороков» предложил ввести обязательные уроки психологии в российских школах и вузах

Правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ввести обязательные уроки психологии в российских школах и вузах с акцентом на православные ценности. Об этом написал Life.ru .

Инициатива направлена на включение блока по психогигиене в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Общественники считают, что в условиях современного стресса и давления навыки эмоционального интеллекта и стресс-менеджмента должны стать базовыми для выживания.

Однако они подчеркивают, что преподавать новый предмет должны специалисты, исповедующие православие, чтобы сохранить традиционные культурные и нравственные ориентиры.